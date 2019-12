19 besætningsmedlemmer bortført fra græsk supertanker

Et græskejet tankskib blev angrebet af pirater ud for Nigeria den 3. december, og 19 besætningsmedlemmer blev bortført, siger en kilde fra skibets rederi.

Skibet var lastet med olie, da det blev angrebet.

Besætningen består af 18 indere og en tyrker. Syv besætningsmedlemmer er fortsat om bord på fartøjet.

Hverken skibet eller dets last er blevet skadet.

Den græskejede supertanker, som er indregistreret i Hongkong, kan medbringe op til to millioner tønder olie. Skibet tilhører det græske shippingselskab Navios Tankers Management.

Supertankerens navn er "Nave Constellation".

- Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at de 19 bortførte besætningsmedlemmer kommer tilbage i god behold, siger en talsperson for Navios Tankers Management. Han siger, at besætningsmedlemmernes familier er blevet orienteret om situationen.

I shippingindustrien har der i de seneste måneder været fremsat flere advarsler om tiltagende fare for piratangreb ud for Vestafrika - navnligt ud for Nigeria.

Sidste år blev et skib chartret af A.P. Møller - Mærsks Maersk Line - angrebet og 11 søfolk taget til fange ud for Nigeria.

- Nigeria er et af de mest plagede lande, når det kommer til pirateri ifølge en rapport om "Piracy and Armed Robbery Against Ships" fra ICC International Maritime Bureau sidste år.