184 er såret i sammenstød ved stor moské i Jerusalem

Politiet var iført kampuniformer, da palæstinensiske unge begyndte at kaste med sten.

Tusindvis af palæstinensere var fredag samlet ved moskéen, der er islams tredjemest hellige sted.

Betjentene svarede igen med gummikugler og såkaldte chokgranater, der afgiver et stærkt lysskær, og som bruges til at blænde og forvirre sine mål.

Der har de seneste uger været uroligheder i området Sheikh Jarrah, der ligger tæt på Jerusalems gamle bydel.

Palæstinenserne har deltaget i demonstrationer mod de løbende konfiskationer af palæstinensiske ejendomme i Østjerusalem.

Konkret handler det om fire palæstinensiske familier, der er i fare for at blive smidt ud af deres hjem, fordi israelske jøder hævder, at det er deres.

Tidligere i år afgjorde en domstol i Jerusalem, at husene ejes af de jødiske sagsøgere. De hævdede under retssagen, at palæstinenserne tabte retten til husene under den krig, der fulgte efter staten Israels oprettelse i 1948.

Sagen er nu sendt videre til Israels højesteret. Den skal i næste uge tage stilling til, om de berørte familier kan appellere den første afgørelse.

Urolighederne i det østlige Jerusalem har fået FN på banen.

- Jeg beder indtrængende Israel om at indstille nedrivningerne og udsættelserne og holde sig til de krav, der følger med folkeretten, sagde FN's udsending til Mellemøsten, norske Tor Wennesland, torsdag.

Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien sendte ligeledes torsdag en fælles opfordring til Israel om ikke at udvide sine bosættelser på Vestbredden.

- Vi opfordrer indtrængende Israels regering til at omgøre sin beslutning om at gå videre med opførelsen af 540 bosættelsesenheder i Har Homa E-området på den besatte vestbred og at ophøre sin politik med at udvide bosættelser hen over de palæstinensiske områder, lød det fra landene.

Der bor langt over en halv million jødiske bosættere på den besatte vestbred og i den østlige del af Jerusalem.