18. tropiske stormvejr lurer ud for USA i travl orkansæson

Mandag kan Sally udvikle sig til en orkan og bringe stærke vinde og stormflod til en længere kyststrækning ud til Den Mexicanske Golf.

Det melder USA's Nationale Orkancenter (NHC) ifølge nyhedsbureauet Reuters.

På sin vej ventes Sally at skabe forstyrrelser i flere olieproducerende områder for anden gang på mindre end en måned.

Den seneste NHC-prognose spår, at den vil opnå maksimale vindhastigheder på omkring 129 kilometer i timen.

Sally ventes ikke at blive lige så voldsom som orkanen Laura, der bragte store ødelæggelser til blandt andet delstaten Louisiana i august. Men den kan forårsage op til fire meter høje bølger.

Louisianas guvernør, John Bel Edwards, opfordrede lørdag beboere til at holde sig opdateret om vejrmeldinger og advarsler.

Olieselskaber har allerede evakueret nogle ansatte på boreplatforme i havet.

I en prognose fra august fra USA's organ for oceaniske og atmosfæriske studier (NOAA) lød det at, der i år ventes "flere, stærkere og mere langvarige storme end gennemsnittet".

Fortsætter tempoet, kan sæsonen potentielt blive lige så voldsom som rekordåret 2005, hvor der var 27 navngivne stormvejr.

Tropiske storme får typisk et navn, når vindene roterer i et cirkulært mønster og opnår hastigheder på omkring 63 kilometer i timen.

I maj forudså forskere fra University of Wisconsin og NOAA, at de seneste 40 års opvarmning vil øge sandsynligheden for, at en tropisk storm bliver til en stor orkan med otte procent hvert årti.