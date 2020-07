18 sømænd kvæstet under eksplosion på amerikansk krigsskib

Brandfolk blev tilkaldt en større brand på skibet klokken ni søndag morgen lokal tid.

De 18 tilskadekomne sømænd blev alle bragt til lokale hospitaler med mindre kvæstelser. Det oplyser Brian O'Rourke, talsmand for det amerikanske militær, til San Diego Union-Tribune.

Flere brandfolk fik ifølge nyhedsbureauet AFP forbrændinger og røgforgiftning under slukningsarbejdet.

Ifølge det lokale brandvæsen brød branden ud i forbindelse med en eksplosion på skibet.

Colin Stowell, der er chef for brandvæsenet i San Diego, oplyser over for CNN, at det kan tage flere dage, før branden på skibet er slukket.

Det er fortsat uvist, hvad der har forårsaget eksplosionen.

En talsmand for den amerikanske flåde oplyser ifølge AFP, at omkring 160 sømænd og officerer var om bord på skibet, da branden brød ud.