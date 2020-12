174 corona-dødsfald i Sverige det seneste døgn

Nye tal fra Folkhälsomyndigheten i Stockholm viser, at der i det seneste døgn er indrapporteret 174 coronadødsfald, og at 5400 er registreret smittet siden tirsdag.

Det samlede antal dødsfald, som er registreret hos Folkhälsomyndigheten, er oppe på 6972.

Antallet af smittede er i alt 266.158.

- Jeg er virkelig bekymret over den hastige stigning i dødstallet. Det er en følge af, hvordan vi levede for en måned siden, siger Johan Styrud, overlæge ved Danderyds sygehus og leder af Stockholms lægeforening. Udtalelsen er fremsat til Expressen onsdag.

De 174 dødsfald er indrapporteret onsdag, men de er ikke nødvendigvis alle sket inden for et døgn, da der er et vist efterslæb i tallene.

- Men uanset om det er tal dag for dag eller ej, så er det skræmmende, siger Johan Styrud og betoner, at udviklingen set henover en uge går den forkerte vej.

- Vi er nu i fase to af denne pandemi, og det giver problemer og dårlig stemning forud for julen. Nu kan vi ikke lempe på restriktionerne, siger overlægen til Expressen.

I midten af november indførte Sverige nye restriktioner, blandt andet en øvre grænse på otte personer ved almindelige sammenkomster. Ugen før blev der indført alkoholstop fra klokken 22 på værtshuse og caféer.

Ved et pressemøde tirsdag sagde lederen af Folkhälsomyndigheten, Anders Tegnell, at Sverige kan have nået en form for "plateau", hvorfra smitten ikke øges så hurtigt, selv om den øges.

Styrud siger, at smitten nu er mest udbredt blandt yngre mennesker, hvilket er foruroligende.

Stefan Löfven (S), den svenske statsminister, har tidligere advaret om, at der kan blive indført yderligere restriktioner, hvis ikke den svenske befolkning kan finde ud af at begrænse samvær og aktivitet i samfundet.