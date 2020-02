1716 sundhedsmedarbejdere er smittet af coronavirus i Kina

Et igangværende udbrud af det smitsomme coronavirus har store konsekvenser for sundhedspersonalet i Kina.

Det oplyser Kinas sundhedskommission ved en pressekonference fredag.

- Lige nu er arbejdspresset på sundhedspersonalet ekstremt stort. Deres muligheder for at arbejde ordentligt og få hvile er begrænsede.

- Det mentale pres er stort, og risikoen for smitte er høj, siger Zeng Yixin, der er viceminister ved sundhedskommissionen.

Over 87 procent af det smittede sundhedspersonale befinder sig i Kinas Hubei-provins. Det er her, at virusudbruddet har sit epicenter.

Virusset har kostet omkring 1380 personer livet og smittet over 60.000.

Sundhedskommissionen oplyser, at der er brug for yderligere undersøgelser, for at finde ud af hvor mange sundhedsmedarbejdere der er smittet.

Kinesiske embedsfolk og hospitaler har flere gange berettet om, at der er mangel på udstyr - herunder ansigtsmasker.

En læge, der døde i sidste uge efter at være blevet smittet med coronavirus, havde tidligt forsøgt at advare imod virusset. Lægen, 34-årige Li Wenliang, var dog i stedet blev irettesat af myndighederne.

Det har blandt andet ført til, at flere kinesere offentligt har givet udtryk for utilfredshed med regeringen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ud over det omfattende udbrud i Kina er virusset bekræftet i mere end 25 lande. Blandt de ramte lande er Sverige, Tyskland og USA.