1700 spejdere hjalp med at rydde sne før JFK's indsættelse

Vejrudsigten op til John F. Kennedys indsættelse i Washington D.C. for præcis 60 år siden lød således: Kold og blæsende med nogen sol og en maksimumtemperatur på 1,7 grader.

Men i virkeligheden blev vejret meget værre, end hvad nogen havde forudset.

Det rapporterer det amerikanske tv-program Today, som ser tilbage på dagen, hvor John F. Kennedy blev USA's 35. præsident.

Aftenen inden indsættelsen havde en storm fra nordøst bragt så meget sne med sig, at det forårsagede store trafikale problemer, som efterlod tusindvis af køretøjer strandede og blokerede for det, der skulle være morgendagens paraderute for den nye præsident.

Ingen køretøjer - ikke en gang præsidentens bilkortege - ville være i stand til at pløje igennem snemængden. I hvert fald ikke uden hjælp.

Derfor gik hærens ingeniørregiment sammen med andre i Washington D.C. om at rydde vejen.

- Til sidst var hundredvis af tipvogne, gummigeder, lastvogne, plove og sågar flammekastere involveret i at rydde vejen, oplyser ingeniørregimentet ifølge Today.

- Folk arbejdede side om side for at fjerne flere end 1400 biler fra indsættelsesruten.

Selv 1700 spejdere hjalp med at få sneen ryddet og bilerne bugseret væk.

Men udfordringerne stoppede ikke her.

Under selve indsættelsesceremonien fredag den 20. januar 1961 gik der ild i podiet. Således begyndte det at ryge fra podiet, da kardinal Richard Cushing var i færd med sin bøn.

Som videooptagelser fra begivenheden viser, var sikkerhedsfolk dog hurtigt på pletten og fik slukket ilden.

Robert Frost blev den første poet til at deltage i en indsættelsesceremoni i USA, men heller ikke den del af begivenheden gik som planlagt.

Frost havde til den særlige lejlighed skrevet et digt med titlen "Dedication". Men han nåede aldrig at læse det højt.

Ifølge Kongressens bibliotek blev Robert Frost blændet af solskinnets genskær i sneen og kunne ikke se, hvad han havde skrevet.

I stedet reciterede Frost et af sine ikoniske værker, "The Gift Outright", fra hukommelsen.