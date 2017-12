17 menneskesmuglere anholdt i Serbien og Kroatien

Politiet i Serbien og Kroatien har anholdt 17 personer, som vil blive sigtet for at have smuglet snesevis af flygtninge og migranter over de to landes grænse til Kroatien - og dermed ind i EU.

Det serbiske politi siger i en erklæring, at 13 personer en anholdt i Serbien og yderligere fire er anholdt i Kroatien i forbindelse med en flere måneder lang fælles politiaktion.