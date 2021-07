17-årig varetægtsfængslet for politidrab i Göteborg

En 17-årig, som er mistænkt for at stå bag en skudepisode i Gøteborg, hvor en politibetjent døde, er søndag blevet varetægtsfængslet og sigtes for drab og drabsforsøg.

- Vi modsætter os også varetægtsfængslingen og andre restriktioner, som er blevet besluttet, siger Hans Palm.

Han vil ikke oplyse yderligere om den 17-årige, der bor ved Biskopsgården i Göteborg.

Det var her en politimand, som var sammen med en kollega, sent onsdag aften blev livsfarligt såret af skud. Politimanden døde få timer senere på hospitalet.

Den 17-årige blev anholdt fredag eftermiddag.

Afhøringer af den mistænkte har fundet sted bag lukkede døre, da anklagemyndigheden fandt, at der var fare for, at den sigtede eller hans nære familie, ellers ville kunne blive udsat for vold.

- Vi befinder os til dels i et konfliktmiljø i Biskopsgården. Nær familie af den 17-årig er blevet udsat for trusler. Vi har også erfaringer fra tidligere sager i dette miljø, siger Ulrika Åberg fra anklagemyndigheden.

Den 17-åriges familie er nu flyttet fra Biskopsgården.

Da den sigtede ikke er fyldt 18 år, skal der være særlige grunde for en varetægtsfængsling, og det har retten fundet, at der er i sagen, siger talsmænd for anklagemyndigheden.

Ulrika Åberg sagde fredag, at baggrunde for, at den 17-årige både anklages for drab og drabsforsøg skyldes, at der er flere ofre i sagen.

Hun understregede også, at der kan komme flere anholdelser.

Motivet for skuddrabet på politimanden er ukendt, men politiet knytter det sammen med bandekonflikterne i området. Lokale medier har rapporteret om en langvarig strid mellem den nordlige og den sydlige del af Biskopsgården.

Politiet står fast på, at drabet på den 33-årige politimand formentligt ikke var rettet mod ham som person, men mod politimyndigheden.

Politiet i Gøteborg har sat mange kræfter ind på at opklare drabet på betjenten. Alene i det første døgn efter skyderiet blev der foretaget omkring 200 afhøringer.