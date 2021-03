168 millioner børn har ikke haft én skoledag under corona

Derudover har mange børn været ramt af, at deres skole har været lukket helt i næsten et år på grund af coronaudbruddet.

Under coronapandemien har mange millioner børn ikke kunnet møde fysisk op i skolen for at modtage undervisning.

Mere præcist er det 168 millioner børn, der ikke har haft en eneste skoledag i løbet af det seneste års tid. Det viser tal fra børneorganisationen Unicef.

Tallet bekymrer Karen Hækkerup, der er generalsekretær i Unicef Danmark. Mange af de børn, der ikke har kunnet gå i skole, er i forvejen blandt de mest udsatte i verden. Derfor har det stor betydning for dem, om de kan komme i skole eller ej.

- Når man bliver taget ud af skolen, så påvirker det selvfølgelig ens mentale sundhed. Det gør det herhjemme i Danmark, hvor vi kan se, at rigtig mange børn kæmper med, hvor hårdt det har været at blive sat udenfor skolen, siger Karen Hækkerup.

- Men når vi sammenligner vores børn med andre børn rundt om i verden, så er vores børn alligevel heldige, for der er børn i andre dele af verden, der kun får mad, hvis de kommer i skole.

- Det er også kun i skolen, at de kan blive tilset af en læge eller få mulighed for at få en vaccine. Det vil sige mange af de ting, der ellers redder dem fra mange af de farer i den verden, de lever i, siger generalsekretæren.

Foruden mad og læge- og vaccinationstilbud udgør skolen for mange af verdens elever også et sikkerhedsnet, som hjælper dem med at reducere risikoen for at blive udsat for misbrug i hjemmet samt blive gravide eller giftet bort i en alt for tidlig alder.

Ifølge Unicef er der ud over de 168 millioner børn, der har misset skolen i et års tid, en stor del, som er gået glip af meget af den fysiske undervisning.

Et ud af syv af verdens børn har således misset mere end trefjerdedele af deres fysiske undervisning.

Også herhjemme har børn måttet undvære en del af den fysiske undervisning under coronapandemien. Flere skoler i Danmark er dog begyndt at åbne op for fysisk undervisning igen, og det samme er tilfældet i andre lande i verden.

Det - og at dele af verdens befolkning er ved at blive vaccineret mod virusset - gør dog ikke Karen Hækkerup fortrøstningsfuld i forhold til, at man har set de værste konsekvenser af virusset i forhold til børns undervisning.

- Jeg bliver desværre nødt til at sige nej, for vi ved, hvor svært det er at få børnene tilbage i skolen igen.

- Nogle kan allerede være blevet giftet bort. Andre kan være i en situation, som gør, at familierne er blevet så fattige, at de ikke længere har mulighed for at sende barnet i skole.

- I alt ved vi, at 24 millioner børn nu er blevet taget helt ud af skolen, og det er rigtig svært at få dem tilbage igen, siger Karen Hækkerup.