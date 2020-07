166 døde under dage med uro efter musikers død i Etiopien

166 personer er døde under voldelige protester i Etiopien over de seneste seks dage.

Drabet, der skete mandag aften, har fået frustrationerne op til overfladen blandt oromo-folket, der er Etiopiens største etniske gruppe. Den dræbte musiker tilhørte oromo-folket.

Musikerens følgere har beskyldt sikkerhedsstyrker og "et politisk motiv" for at stå bag drabet.

Størstedelen af dødsfaldene er registreret i Oromia-regionen, hvor uroen er størst. Her er 156 døde. 145 af de døde er civile, mens 11 er sikkerhedsstyrker.

Det oplyser Girma Gelam, politikommissær i Oromia, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ti er døde i hovedstaden, Addis Ababa, herunder to politifolk. Situationen i hovedstaden søndag er rolig, rapporterer dpa.

Girma oplyser, at 167 personer er kommet alvorligt til skade. Dertil er 1084 personer blevet anholdt.

Oromoerne klager over undertrykkelse fra regeringens side og siger, at de længe har været sat uden for politisk indflydelse.