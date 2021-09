Den omstilling har ikke været mulig i alle lande. Effekterne af coronapandemien betyder, at op til 16 millioner børn risikerer ikke at komme tilbage i skole igen. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra hjælpeorganisationen Red Barnet.

Over 258 millioner børn og unge går allerede nu ikke i skole på verdensplan. Det tal ser ud til at stige. I 48 lande har mangel på vacciner, konflikter og klimaforandringer gjort, at skolesystemerne risikerer at kollapse, vurderes det i rapporten.

- Især i otte lande er der rigtig stor risiko for, at børnene ikke kommer tilbage i skole, siger Helle Gudmandsen, der er international uddannelseschef i Red Barnet.

Det er i Den Demokratiske Republik Congo, Nigeria, Somalia, Afghanistan, Sydsudan, Sudan, Mali og Libyen.

Det er ifølge Red Barnet vigtigt, at landene selv prøver at opretholde og styrke skolesystemerne. Men i mange tilfælde skal der finansiering og støtte til, fordi landene ikke selv er i stand til at etablere det.

- Vi er nødt til, som donorlande, at prioritere uddannelse. Og det er især uddannelse i de lande, man vil kalde kriselande, som særligt er de otte lande, siger Helle Gudmandsen.

Derfor håber Red Barnet også, at der vil blive prioriteret penge til skole og uddannelse i udviklingsstrategien i den kommende finanslov.

I Danmark er der stor fokus på at undgå store migrations- og flygtningestrømme, og netop uddannelse er en af hovedårsagerne til, at folk flygter, lyder det fra Helle Gudmandsen.

- Det er næsten alle flygtninge, som siger, det er hovedårsagen. Selvfølgelig vil jeg have beskyttelse for mig selv og mine børn, men jeg vil også have at mine børn har en fremtid, og det indebærer uddannelse, siger hun.

Red Barnet håber, at der vil blive afsat minimum 600 millioner kroner til uddannelse i udviklingsbistanden. 400 millioner kroner til Global Partnership for Education og 200 millioner Education Cannot Wait.