1500 politifolk deltog i aktion mod smuglere i Antwerpen

Politioperationen beskrives af den føderale anklagemyndighed som "en af de største, der nogensinde er gennemført på belgisk territorium".

Operationen var rettet mod et netværk af kokainsmuglere samt personer fra organiseret kriminalitet, som de har forbindelser til.

- Over et dusin personer blev anholdt, siger en politikilde til AFP.

Operationen af blev ledet af den føderale anklagemyndighed og den lokale anklagemyndighed i Antwerpen.

- Selv om narkotikasmuglerne har internationale forbindelser, så har vi på dette stadie kun haft belgiske myndigheder involveret i operationen, siger en talsmand for anklagemyndigheden, Eric Van Duyse.

Han kalder operationen for en kulmination på to og et halvt års efterforskning.

Antwerpen er Europas næststørste havn efter Rotterdam, og der foretages ofte politi- og toldoperationer.