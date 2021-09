150 chauffører fra britisk hær står standby for at køre benzin

Men i flere regioner er hundredvis af tankstationer fortsat lukkede.

Ifølge Reuters står 150 chauffører fra den britiske hær klar til at køre brændstof, hvis det bliver nødvendigt.

Endnu er de ikke blevet sat ind. Men anonyme kilder hos forsvarsministeriet har til mediet Sky News oplyst, at det er "meget sandsynligt", at hæren vil begynde at køre brændstof i de kommende dage.

Krisen er opstået, efter at flere chaufførers mulighed for at arbejde i Storbritannien er blevet forringet af briternes exit fra EU.

Om situationen har premierminister Johnson udtalt:

- Det, som vi ønsker at gøre, er at sørge for, at vi har gjort alle de nødvendige forberedelser til at komme igennem til julen og længere endnu. Det handler ikke kun om tankstationer, men om alle dele af vores forsyningskæde, har han ifølge Reuters sagt.

Situationen er blevet forstærket af coronapandemien, som har gjort det svært at udligne tabet af udenlandske chauffører ved at uddanne nye.

Det har betydet, at der mangler arbejdskraft, der kan fragte benzin og varer til tankstationer og dagligvarebutikker.

Erhvervsorganisationer melder, at den værste mangelsituation har ramt London, det sydøstlige England og generelt byerne.

Visse steder har der været meldinger om slåskampe ved tankstationer. Billeder på sociale medier har vist, hvordan folk fyldte gamle vandflasker med brændstof.

Erhvervsorganisationen Petrol Retailers Association (PRA) oplyste tirsdag, at 37 procent af dets medlemmer manglede benzin. PRA er organisation for omkring to tredjedele af britiske tankstationer.