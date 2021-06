15 personer er dræbt i formodede hævnangreb i Haiti

- Som reaktion på snigmordet på Guerby Geffrard (betjenten, red.) udtænkte hans støtter morgenens skyderier, der resulterede i, at 15 fredelige borgere blev dræbt, siger Haitis nationale politichef, Leon Charles, på et pressemøde.

På sociale medier cirkulerer billeder af journalisten Diego Charles, der ligger dræbt på jorden, og den politiske aktivist Antoinette Duclair, der blev dræbt i en bil.

En efterforskning af de voldelige begivenheder er ifølge politichef Leon Charles indledt med henblik på at "opspore alle de skyldige og medsammensvorne" bag drabene.

Betjenten Guerby Geffrard blev skudt og dræbt, få timer inden at skyderierne begyndte i samme del af hovedstaden. Geffrard var talsmand for en politifagforening, som er i åben konflikt med politistyrken.

Udtalelserne fra politichefen bliver kritiseret af journalister og menneskerettighedsgrupper, som tvivler på, at han taler sandt.

- At gå ud og bare fastslå, at "vi ved, at personen, som dræbte Diego Charles og Antoinette Claire, kommer fra den fagforening", er efter vores mening alt for overilet og frem for alt overfladisk, siger Marie Rosy August Docena fra ngo'en National Network for the Defense of Human Right.