15 dræbt ved Talibanangreb mod afghanske styrker

Distriktet blev opfattet som et af de sikreste i provinsen, og Taliban har nu vundet terræn tæt på provinsens hovedstad, der også hedder Ghazni. Byen, der har omkring 150.000 indbyggere, ligger kun 150 kilometer sydvest for den afghanske hovedstad, Kabul.

- De militante dræbte distriktets guvernør, Ali Dost Shams, hans livvagter, syv politifolk, og fem af regeringens efterretningsagenter, siger Ramazan Ali Mohseni fra politiets ledelse i Ghazni.

- Taliban stak distriktets hovedkvarter i brand efter angrebet, siger han.

Taliban siger, at mindst 20 politifolk blev dræbt.

Kamphandlingerne i Afghanistan eskalerer traditionelt i foråret, når varmere vejr smelter sneen i bjergpassene, hvorved oprørernes mobilitet øges.

Peter Viggo Jakobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, siger, at situationen i Afghanistan overordnet set har været den samme i adskillige år.

- Taliban er ikke i stand til at vinde terræn ved at indtage byer eller vigtige strategiske områder og bevare kontrollen over dem i længere tid, siger han.

- Taliban står måske endnu svagere i dag end for et år eller to siden, da amerikanerne har optrappet hjælpen til de afghanske regeringsstyrker, tilføjer han.

- Men han pointerer samtidig, at Taliban er en meget sammensat bevægelse, hvor der kan være nogle områder, hvor oprørerne mener, at de har gode chancer for at vinde terræn, hvilket forringer chancerne for at få indledt fredsforhandlinger.

Peter Viggo Jakobsen fremhæver videre, at grunden til, at flere Nato-lande sender flere soldater til Afghanistan ikke skyldes en mere kritisk situation i landet, men udelukkende skyldes krav fra USA om, at europæerne skal bidrage mere.

Ifølge FN er op mod 2300 civile blev dræbt eller såret af selvmordsbomber eller andre angreb i Afghanistan i 2017. Det er flere end nogensinde før i den afghanske konflikt.