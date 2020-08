15 døde efter fly med 191 om bord forulykkede i Indien

15 er døde og mindst 15 alvorligt kvæstet, efter at et fly forulykkede ved landing i Indien, oplyser politi.

Mindst 15 mennesker er omkommet, da et passagerfly fra Air India med 191 personer om bord fredag forulykkede ved landing i lufthavnen i byen Kozhikode i det sydvestlige Indien.

Det oplyser politichefen i delstaten Kerala ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Derudover er mindst 15 personer alvorligt kvæstede. Snesevis af tilskadekomne er bragt på hospitalet.

- Vi har mindst 89 mennesker, mange af dem med alvorlige kvæstelser, der er bragt til forskellige hospitaler i Kozhikode. Ambulancer kommer stadig ind, siger politimanden Sujith Das til nyhedsbureauet AFP.

- Vi har fået at vide, at alle, der overlevede styrtet, har en form for skader, tilføjer han.

Keralas politichef siger, at der fredag aften fortsat sidder fire passagerer fastklemt inde i vraget.

Billeder delt på sociale medier viser et fly, der er brækket over i to dele, tilsyneladende efter at være endt udenfor landingsbanen.

Men flyet brød ikke i brand, oplyser Air India ifølge Times of India.

Flere passagerer er bragt til hospitalet for at blive behandlet for deres skader, tilføjer luftfartsselskabet.

Ambulancer og brandbiler hastede til stedet.

Der var 184 passagerer - heraf ti småbørn - samt to piloter og fem kabinemedarbejdere om bord, meddeler Air India ifølge Times of India.

Flyet var på vej fra Dubai og skulle lande i Kozhikode, der også er kendt under navnet Calicut.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad der fik flyet til at køre af landingsbanen. Men der var kraftig regn i området, da flyet skulle lande, skriver flere indiske medier.