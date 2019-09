Sexchikane og seksuelle overgreb er udbredt i Egypten, hvor langt de fleste kvinder siger, at de har oplevet at blive forulempet - lige fra tilråb over gramserier til regulær voldtægt. Her er det billede fra en tidligere demonstration i hovedstaden Kairo i 2014.

15-årig piges knivdrab vækker opsigt i Egypten

For første gang i Egypten har et offer dræbt en mand under et formodet voldtægtsforsøg. Det er på tide at lytte til de kvindelige ofre for overgreb, siger ngo.

I juli gik pigen til politiet og tilstod, at hun havde dræbt en buschauffør. Ifølge hendes forklaring havde han bortført hende til et øde område, truet hende med en kniv og forsøgt at voldtage hende.

Retssagen mod en 15-årig pige, som stak en buschauffør ihjel, efter at han angiveligt forsøgte at voldtage hende, har sparket nyt liv i debatten om, hvordan kvinder behandles i Egyptens retssystem.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her