140 raketter blev sendt mod Øst-Ghouta tidligt lørdag

Raketterne blev affyret af syriske regeringssoldater, efter at FN's Sikkerhedsråd fredag aften besluttede at udsætte en afstemning om en resolution om en våbenhvile.

- Nye luftangreb mod den syriske oprørsenklave Øst Ghouta førte lørdag til, at mindst 500 civile er blevet dræbt inden for de seneste syv dage, siger Sohr.

Læger Uden Grænser (MSF) forventer et endnu højere dødstal.

Nødhjælpsorganisationen siger i en pressemeddelelse, at flere end 500 er blevet dræbt på kun fire dage - fra søndag til torsdag. Tallet er ifølge MSF reelt væsentligt højere. Organisationen melder samtidig, at over 2400 er blevet såret i løbet af de fire dage.

Syriens hær bebrejder oprørerne for, at tusindvis af kvinder og børn er døde.

Overvågningsgruppen Sohr, som har hovedkvarter i Storbritannien, har under krigen i Syrien løbende indhentet informationer om dræbte og sårede gennem en række forskellige netværk i regionen.

FN's Sikkerhedsråd skulle torsdag stemme om et svensk-kuwaitisk resolutionsforslag om 30 dages våbenhvile i Syrien.

Afstemningen blev i første omgang udsat til fredag. Fredag blev den igen udsat adskillige gange. Senest er den nu blevet fastsat til lørdag aften klokken 18.00 dansk tid.

Det er modstand fra Rusland, der ligger til grund for udsættelserne. Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde fredag, at russerne kan støtte en resolution om våbenhvile, men det er på betingelse af, at den indeholder garantier for, at oprørere også vil overholde den.

En våbenhvile skal bane vej for, at der kan sendes humanitær hjælp ind til civilbefolkningen. Den skal også gøre det muligt at hente sårede ud.

I udkastet til resolutionen er der lagt op til 30 dages våbenhvile.