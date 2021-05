140 mennesker savnet efter flodbåd forliste i Nigeria

Det oplyser Abdullahi Buhari Wara, som er den administrative leder af Ngaski-distriktet.

- En redningsoperation er i gang, men kun 22 overlevende og et lig er blevet fundet, siger han.

- Så vi taler om cirka 140 passagerer, der stadig er savnet.

Båden var godkendt til at sejle med 80 passagerer. Ud over, at der var omkring dobbelt så mange med som tilladt, sejlede båden også med tungt gods, blandt andet store sække med sand fra en guldmine.

Det er ikke usædvanligt, at der sker ulykker med de overfyldte både på Nigerias floder og farvande.

Tidligere på måneden druknede 30 mennesker, da en overfyldt båd kæntrede under et stormvejr i Niger-delstaten. Båden knækkede midt over efter at have ramt en træstub.

For det meste skyldes ulykkerne, at bådene er overfyldte eller dårligt vedligeholdt. I regnsæsonen er det ofte dårligt vejr, der resulterer i ulykker.

Niger-floden er den vigtigste flodrute i Vestafrika. Den løber gennem Guinea og til det nigerianske Niger-delta. Floden er en vigtig transportrute for mange handlende i Vestafrika.