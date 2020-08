14-årig pige død under orkans hærgen i Louisiana

Der er tale om en 14-årig pige, der døde, da et træ faldt ned over det hus, hun befandt sig i. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Christina Stephens, talsperson for guvernør John Bel Edwards, skriver på det sociale medie Twitter, at man regner med, der er flere ofre, som ikke er kendt endnu.

Orkanen, der har fået navnet Laura, er ifølge CNN den kraftigste i 100 år i USA.

Laura gik i land klokken 8 dansk tid som en kategori 4-orkan - næstkraftigste niveau på orkanskalaen.

I løbet af dagen blev den nedgraderet til kategori 3, og klokken 16 dansk tid er den nedgraderet til kategori 1.

Da den ramte, kom den med en vind på 195 kilometer i timen og med endnu kraftigere vindstød.

Reuters skrev om vindstød på 240 kilometer i timen.

Der bor cirka fire millioner mennesker i Lauras umiddelbare bane ind over land. Omkring 620.000 mennesker er evakueret fra kystområder i Louisiana og Texas.

Byen Cameron, hvor orkanen gik i land, er et meget fladt område. Det har tidligere været udsat for ødelæggelser under orkaner. Selve byen Cameron har lidt over 400 indbyggere.

Orkanens udbrud har også medført bekymring for coronasmitte.

Louisiana og Texas har henholdsvis flere end 3000 og over 2000 bekræftede smittetilfælde per 100.000 indbyggere i staterne, hvilket gør staterne til nogle af de hårdest ramte i hele USA.

600 folk fra Røde Kors er til stede i Louisiana og nabostaten Texas for at hjælpe med at give husly til de evakuerede.

- Det, at de mange steder er blevet stuvet sammen i evakueringscentre, er enormt bekymrende, siger katastrofechef i Røde Kors i Danmark Bjarke Skaanning torsdag.