1300 er sat i karantæne på krydstogtskibe i Chile

Det sker, efter at en ældre brite er blevet testet positiv for coronavirus på det ene af dem, melder landets sundhedsministerium.

Chile har sat over 1300 mennesker på to krydstogtskibe i karantæne.

Den 85-årige mand havde virussymptomer, da han steg af skibet "Silver Explorer" i byen Caleta Tortel, som ligger over 2000 kilometer fra hovedstaden Santiago.

Manden blev derefter overført til et hospital, hvor han blev testet positiv for virusset.

- Skibet er i karantæne ud for havnen til byen Castro. Den britiske borger er i god behold, men er blevet testet positiv for coronavirus, siger sundhedsminister Jaime Manalich.

Den andet skib, "Azmara Pursuit", med 665 passagerer og en besætning på 400 mand kom fra den argentinske havneby Ushuaia.

Manalich siger, at skibet nu ligger nær havnen i Chacabuco, efter at myndighederne har forbudt skibet at komme i land på grund af mistanke om coronatilfælde.