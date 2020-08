1300 brandfolk kæmper med skovbrand i Californien

Branden truer tusindvis af mennesker og hjem øst for Los Angeles.

Flammerne har indtil videre brændt sig gennem 8000 hektar land og sendt søjler af røg op, der kunne ses langt væk.

Lørdag aften blev der i flere områder udsendt en beredskabsmeddelelse om dårlig luftkvalitet.

Mindst 2600 hjem og 7800 mennesker er blevet evakueret.

Myndigheder kan endnu ikke sige, hvornår de kan vende tilbage.

De mere end 1300 brandfolk har fået hjælp fra helikoptere, brandslukningsfly og flere lastbiler.

Tidligere søndag lykkedes det at få inddæmmet 12 procent af branden, men efterfølgende mistede brandfolkene kontrollen.

Der har ikke været nogen meldinger om dødsfald i forbindelse med brandene. Indtil videre er to bygninger og et hus blevet beskadiget.

Branden hærger blandt andet svært tilgængelige områder med ujævne bakker, hvilket gør det vanskeligt for brandvæsnet at få slukket branden.

Den tætte bevoksning nær flere huse har givet fortsat brændstof til flammerne, og varmt og tørt vejr søndag har holdt branden i live.

En undersøgelse er på vej for at finde ud af årsagen til branden. Myndigheder mener, at den muligvis kan være påsat.

Forskning har de seneste år peget på, at de årlige skovbrande i Californien vil blive værre og værre.

Faktorer som stigende temperaturer, tørke, kraftigere vinde samt stressede træer menes at spille en rolle.