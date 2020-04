13 konservative partier i EU vil smide Orban på porten

Det sker som en reaktion på, at Ungarns parlamentet tidligere på ugen gav Orban mulighed for at regere per dekret under coronakrisen.

Erklæringen om at kaste Fidesz ud af EPP-samarbejdet er fra Danmark underskrevet af De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

De Konservatives medlem af Europa-Parlamentet, Pernille Weiss, har tidligere givet udtryk for, at Ungarn ikke har nogen plads i EPP.

Brevet er underskrevet af partier i Sverige, Finland, Holland, Luxembourg, Grækenland, Litauen, Tjekkiet og Slovakiet.

Kritikere siger, at der ikke er en slutdato på den ungarske regerings nye beføjelser, og at det vil give Orban uhørt magt.

Ungarn er i forvejen suspenderet fra EPP for at indskrænke retsstaten og demokratiet. Men partiet er endnu ikke smidt ud.

Den fælles erklæring fra de 13 partier giver dem en styrket hånd. Sådan lyder det fra den tidligere polske EU-præsident Donald Tusk ifølge AFP.

Også selv om de ikke repræsenterer et flertal i gruppen, siger Tusk. Han er i dag er formand for EPP. Han har selv presset på for, at EPP skulle lægge afstand til Orban.

I brevet fra de 13 partier opfordres EU-Kommissionen til "kraftfuldt at tage situationen i Ungarn op". De kalder Orbans seneste træk med dekretstyre for "en krænkelse af de grundlæggende principper for det liberale demokrati og europæiske værdier".

EPP er den største blok i Europa-Parlamentet. Den tyske forbundskanslers, Angela Merkels, parti, CDU, er det største parti i EPP.