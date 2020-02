13 dræbt under sekteriske opgør i New Delhi

13 personer er tirsdag blevet dræbt og mindst 150 kvæstet under sekteriske opgør i Indiens hovedstad, New Delhi.

Det er tredje dag i træk, at der er sekteriske opgør i New Delhi, skriver AFP.

- Jeg kan bekræfte 13 dødsfald. Mindst 150 personer er blevet bragt til vores hospital med kvæstelser, siger han til AFP.

Han tilføjer, at et dusin mennesker er i kritisk tilstand.

- Vi modtager stadig kvæstede. I dag har de fleste af dem skader fra skud, siger han til AFP.

Kampene bunder i et opgør om en ny lov i Indien. Den vil gøre det nemmere for ikkemuslimer fra muslimske nabolande at opnå statsborgerskab i Indien.

Ifølge kritikere fra Indiens muslimske mindretal bryder loven med en tradition for ikke at blande religion og politik i Indien. Landet, med over en milliard indbyggere, har et muslimsk mindretal på 180 millioner ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Opgøret mellem forskellige grupper i New Delhi har stået på siden weekenden. Mandag kostede kampene første gang menneskeliv - heriblandt en politibetjent.

Urolighederne stod også på, mens USA's præsident, Donald Trump, besøgte landet mandag. Her roste den amerikanske præsident Indiens premierminister, Narendra Modi, for at skabe "samhørighed".