121 migranter på overfyldt spansk skib søger havn i EU

Amnesty International siger, at 121 mennesker - mænd, kvinder og børn - øjeblikkeligt bør have tilladelse til at komme i land i Malta eller i Italien, efter at de i mange dage har været strandet på havet under høje temperaturer.

- Efter en uge på havet i ulidelig hede bør de kvinder, mænd og børn, som satte deres liv på spil for at undslippe krænkelser af menneskerettighederne i Libyen, øjeblikkeligt have tilladelse til at komme i land i Malta eller i Italien, siger Maria Serrano, som er Amnesty Internationals mest erfarne researcher i migration.

Over 30 børn - heriblandt to babyer - samt næsten 90 kvinder og mænd er strandet på havet i ekstrem varme, efter at det private redningsskib er blevet afvist af italienske, maltetiske og spanske myndigheder.

Situationen om bord på det overfyldte skib bliver stadigt mere og mere vanskelig, og krisen er på vej ind i dens anden uge.

- Politikerne undslår sig skamløst fra at leve op til deres ansvar i henhold til folkeretten ved at nægte at lade skibet sejle ind i sikker havn. De ombordværende risikerer tortur, hvis de sejler tilbage til Libyen.

Skibet sejler under spansk flag. Det var torsdag omkring 30 sømil fra Italien - mellem Malta og Lampedusa.

Det spanske fartøj "Open Arms" har både anmodet Spanien, Frankrig og Tyskland om at rette henvendelse til EU-Kommissionen, så der kan findes en løsning.

Libyen er et vigtigt springbræt til Europa for mange migranter fra Afrika. Mange bliver dog tilbageholdt af de libyske kystvagter, som støttes af EU.

Tusindvis tilbageholdes i detentionscentre som det, der tirsdag er blevet angrebet. Centrene er blevet kritiseret af menneskerettighedsorganisationer., som kalder forholdene for umenneskelige.

Der har desuden været mange rapporter om, at migranter i centrene bliver ofre for vold, seksuel udnyttelse og afpresning.