120.000 flere end normalt er døde under pandemien i Mexico

Tallet antyder, at Mexicos dødstal under pandemien kan være langt højere, end de officielle tal viser.

Landet har officielt registreret 67.326 dødsfald og 629.409 smittetilfælde i løbet af pandemien, viser tal fra Johns Hopkins Universitet.

Men den mexicanske regering har ofte sagt, at det reelle antal smittede sandsynligvis er langt højere, fordi mange ikke bliver testet.

Målinger af overdødelighed bliver globalt anset for at være en mere præcis måde at måle det reelle dødstal under pandemien.

Mexicos sundhedsministerium oplyser, at de mange ekstra dødsfald ikke nødvendigvis alle sammen skyldes coronavirus, men at folk også kan være døde af andre årsager.

Men Ricardo Cortes Alcala, der er generaldirektør i regeringens afdeling for sundhedsforebyggelse, erkender, at coronapandemien har ramt den mexicanske befolkning hårdt.