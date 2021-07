Ved en konference blev det blandt andet påpeget, at varianter hurtigt kan sprede sig fra briterne til resten af verden, da Storbritannien er et globalt knudepunkt. (Arkivfoto.)

1200 eksperter kalder Englands genåbning en trussel mod verden

Et genåbnet britisk samfund kan give gode betingelser for vaccineresistente coronavarianter, advarer forskere.

Over 1200 videnskabsfolk og læger har udtrykt støtte til en udtalelse, der kalder Englands genåbning skødesløs og uetisk.

Forskerne mener, at genåbningen sætter både englænderes og resten af verdens sundhed på spil.

Det skriver det britiske medie The Guardian.

Mandag står England til at sige farvel til stort set alle coronarestriktioner.

Det sker, på trods af at smittetallene er de højeste siden vinteren.

- Vi mener, at regeringen begiver sig ud i et farligt og uetisk eksperiment, og vi opfordrer den til at indstille planerne om at stoppe restriktionerne den 19. juli, står der i brevet, som sidste uge blev bragt i tidsskriftet The Lancet.

Regeringen og premierminister Boris Johnsons argument for at kunne genåbne 19. juli - som nogle steder er blevet døbt "Freedom Day" - er, at døds- og indlæggelsestallene er meget lavere nu end under den foregående smittebølge.

Det skyldes, at to tredjedele af den voksne britiske befolkning er blevet vaccineret. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Men genåbningen indebærer alligevel en række risici, mener videnskabsfolkene. De tæller blandt andre læger og rådgivere til New Zealands, Israels og Italiens regeringer.

For det første risikerer "tusindvis" af englændere langvarige sundhedsproblemer efter at være blevet smittet, står der i udtalelsen.

Derudover risikerer vaccineresistente varianter at udvikle sig i befolkningen.

- Foreløbige data indikerer, at regeringens strategi giver grobund for, at vaccineresistente varianter kan opstå, står der i udtalelsen.

Fredag blev der registreret 51.870 nye coronasmittede i Storbritannien. Ifølge officielle data fra den britiske regering er der denne uge konstateret 34,9 procent flere smittede end ugen forinden.

Trods den stigende smitte er planen, at blandt andet mundbinds- og afstandskrav bliver ophævet i næste uge, hvor nattelivet også står til at åbne.

Boris Johnson sagde tidligere på ugen, at "det værste" sandsynligvis er overstået, og at vacciner giver plads til genåbningen.

Fredag holdt flere af personerne bag udtalelsen en onlinekonference, hvor genåbningen blev kritiseret. Det skriver AFP.

Her blev det blandt andet påpeget, at varianter hurtigt kan sprede sig fra briterne til resten af verden, da Storbritannien er et globalt knudepunkt.

Mødet blev ifølge The Guardian organiseret af ngo'en The Citizens, der åbent står i opposition til den britiske regerings håndtering af coronakrisen.