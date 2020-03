American Airlines har skåret over halvdelen af selskabets normale flyvinger bort. Her ses en række parkerede Boeing-737-fly i den internationale lufthavn i Tulsa, Oklahoma.

12 milliarder dollar i statsstøtte skal holde flyselskab oppe

For at undgå afskedigelser og lønnedskæringer under virusudbruddet vil American Airlines søge staten om hjælp.