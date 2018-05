115 personer får frataget statsborgerskab i Bahrain

En domstol i Bahrain har afgjort, at 115 personer skal have frataget deres statsborgerskab i en masseretssag.

Det vestligt støttede land, der huser en del af den amerikanske flåde, har slået hårdt ned på shiitiske oppositionsgrupper og aktivister, siden de ledte det prodemokratiske arabiske forår i 2011.

Myndighederne i det sunnimuslimsk styrede Bahrain har anklaget store grupper for militant adfærd i en lang række masseretssager.

Ifølge myndighederne har shiitiske grupper fået hjælp fra Iran til at oprette en militant gruppe, som skal have forsøgt at destabilisere det bahrainske styre.

I en udtalelse oplyser anklageren, at 138 personer er blevet anklaget for "at stå bag et antal eksplosioner, besiddelse af sprængstoffer, træning af brug af våben og sprængstoffer samt mordforsøg på politibetjente".

53 af dem er blevet idømt livstidsdomme. 62 er idømt fængselsdomme på mellem tre og 15 år. Og 23 af de tiltalte er blevet frikendt.

Ifølge aktivisterne bliver medlemmer af landets shiitiske majoritet udsat for systematisk, politisk og økonomisk diskrimination af regeringen. Men det afviser myndighederne i Bahrain.

- Denne uhørt strenge dom skaber et nyt niveau af uretfærdighed i Bahrain. At dømme folk statsløse i en masseretssag er en klar overtrædelse af folkeretten, siger Sayed Ahmed Alwadaei, som er aktivist fra Bahrains Institut for Rettigheder og Demokrati i London.

Med den seneste dom har i alt 717 personer i Bahrain fået ophævet deres statsborgerskab siden 2012, oplyser han.