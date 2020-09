1126 nye smittetilfælde gør Norge til et rødt land

Med over 1126 nye coronasmittetilfælde i de seneste 14 dage har Norge passeret grænsen for at blive vurderet som et "rødt" land.

Det rapporterer det norske medie NRK.

Et af de norske myndigheders kriterier for at afgøre om et land er "rødt" er, om der inden for de seneste to uger har været flere end 20 smittede per 100.000 indbyggere.