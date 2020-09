11.000 migranter er stadig uden tag over hovedet på Lesbos

Over 1200 migranter er flyttet ind i en ny midlertidig lejr på den græske ø Lesbos, efter at en brand ødelagde deres hidtidige lejr, Moria.

Men der er stadig over 11.000 migranter, der ikke har tag over hovedet, efter at den kronisk overfyldte Moria-lejr brændte ned.

Af de migranter, der nu er flyttet ind i Kara Tepe-lejren, er 35 blevet testet positive for coronavirus. De er nu sat i isolation, oplyser det græske migrationsministerium ifølge tv-stationen ERT.

Det er meningen, at 5000 migranter skal flytte ind i Kara Tepe-lejren, men mange af dem vil ikke, oplyser en unavngiven politikilde til nyhedsbureauet Reuters.

- Forhandlingerne fortsætter, siger kilden.

Den græske migrationsminister, Notis Mitarachi, advarer om, at myndighederne kan miste tålmodigheden.

- Vi fortsætter nogle dage endnu med velvilje og kommunikation. Men derefter vil politiet anholde enhver, der måtte reagere voldeligt, siger han.

Ministeren tilføjer over for radiostationen Skai, at der er dobbelt så meget plads i Kara Tepe-lejren som i Moria-lejren.

- Men der vil være flere sikkerhedstiltag, siger han.

Fra EU har der lydt opfordringer til medlemslandene om at vise solidaritet med Grækenland og tage imod nogle af migranterne.

En række europæiske lande, herunder Tyskland, har efter branden i Moria-lejren lovet at tage imod nogle af de mange migranter, der opholder sig i Grækenland.

Andre lande, herunder Danmark og Østrig, har afvist at tage imod migranter fra Grækenland.

Østrig har sendt 400 telte og tilhørende udstyr for 2000 mennesker til Grækenland. Men landets indenrigsminister, Karl Nehammer, afviser at tage imod migranter.

Det vil være et knæfald for "voldelige migranter", siger han med henvisning til, at branden menes at være påsat.

Græsk politi har anholdt seks unge migranter fra Afghanistan på mistanke om, at de har påsat branden i Moria-lejren.