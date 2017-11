11 personer er døde efter brand på hotel i Georgien

Batumi ligger ved Sortehavet. Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at der tale om hotellet Leogrand.

Tidligere havde indenrigsministeriet i Georgien oplyst, at 12 var døde.

11 personer er døde i en brand på et hotel i den georgiske by Batumi.

Ofrene er ved at blive identificeret. Årsagen til branden er endnu ikke kendt.

Indenrigsministeriet i Georgien oplyser, at flere end 100 personer er blevet evakueret fra den brændende bygning.

Deltagerne ved skønhedskonkurrencen Miss Georgia 2017 boede alle på hotellet, da branden fandt sted.

Konkurrencens finale finder efter planen sted i en arena i Batumi på søndag.

Redningsarbejdere og hotellets stab formåede at få evakueret flere end hundrede mennesker fra bygningen, deriblandt både beboere og ansatte på hotellet.

En talsperson for skønhedskonkurrencen siger, at alle 20 deltagere i konkurrencen var i gang med at spise middag på hotellet, da branden brød ud.

- De blev alle evakueret via brandtrappen og blev bragt til et sikkert sted. De har det godt, siger en talsperson for skønhedskonkurrencen ifølge Tass.

Op til 21 personer er blevet bragt til lokale hospitaler med skader fra branden. En af dem er israeler, mens 12 af dem er tyrkere.

Den georgiske premierminister Georgy Kvirikashvili er blevet briefet om branden, skriver Tass.

Han skulle have været i Georgiens hovedstad, Tblisi, efter et møde med EU's østlige lande, men han har ændret planer, efter at han blev orienteret om branden, skriver Tass.