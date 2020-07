11 millioner er smittet med coronavirus på verdensplan

Det viser en optælling fra Johns Hopkins University natten til lørdag. Af de lidt over 11 millioner er over 5,8 millioner meldt raske.

Over 11 millioner mennesker er blevet registreret som smittede med coronavirus på verdensplan.

Det er kun seks dage siden, at smittetallet rundede ti millioner, og 12 dage siden at der var registreret ni millioner smittede.

USA står for flest smittetilfælde med knap 2,8 millioner, mens Brasilien er på andenpladsen over lande med flest smittetilfælde med 1,5 millioner. Herefter følger Rusland, Indien og Peru med knap 667.000, lidt over 625.000 og 295.000 smittetilfælde.

Flere amerikanske delstater har oplevet en genopblussen i antallet af smittetilfælde de seneste uger, efter at flere af staterne er begyndt at åbne samfundet igen efter nedlukningen.

Målt på antallet af smittede per indbygger har Qatar registreret flest, mens USA er nummer 12, viser en opgørelse fra Worldometer.

Det kan dog være svært at sammenligne antallet af smittede lande imellem, da teststrategierne i de enkelte lande kan være forskellige.

Lidt over 523.000 er døde med coronavirus på verdensplan.

Også her tegner USA sig for flest dødsfald med 129.306, mens Brasilien følger efter med 61.884.

Målt på antallet af døde per indbygger er flere europæiske lande hårdere ramt end USA og Brasilien, heriblandt Storbritannien, Spanien og Italien.

Her er USA på niendepladsen på listen over lande med flest døde per indbygger.

Danmark har til sammenligning registreret 12.832 smittede og 606 døde. 11.817 er meldt raske.

Coronavirusset brød ud i byen Wuhan i Kina i slutningen af sidste år.

Det globale registrerede smitteantal nåede 100.000 6. marts, og den første million blev rundet 2. april. Dermed er smittetallet steget med ti millioner over de seneste tre måneder.