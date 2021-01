11 militsfolk dræbt i formodet Islamisk Stat-angreb i Irak

Sikkerheden er skærpet i Iraks hovedstad, Bagdad, hvor Islamisk Stat menes at være bagmændene bag et blodigt angreb for to dage siden. Lørdag mistænkes bevægelsen for at have stået bag et nyt angreb mod militsen Hashed al-Shaabi, der er loyal over for Iraks regering.

Foto: Khalid Al-Mousily/Reuters