11-årig pige finder 2000 år gammel mælketand under skoleudflugt

Mælketanden er fundet i Uppåkra, der ligger syd for Lund, for cirka to år siden. Nu er det lykkedes at datere den til mellem 350 år før vores tidsregning og år 25 efter vores tidsregning.

- Det er et fund, der fik mig til at hoppe højt af glæde. Det er det bedste konkrete eksempel på, at der fandtes et samfund her så tidligt, siger historieprofessor Dick Harrison fra Lunds Universitet i meddelelsen.

Det er mindre end en procent af den gamle boplads, der er udgravet. Og skoleklasser fra Skåne lægger derfor ofte vejen forbi for at blive klogere på fortiden og hjælpe med at grave.

Den jord, som børnene gennemsøger, er allerede gennemgået med en metaldetektor, men kan altså stadig indeholde vigtige fund.

Pigen, der hedder Ines Roos Bengtsson, gjorde det opsigtsvækkende fund for snart to år siden, skriver SVT.

Uppåkra er ifølge det arkæologiske center primært en græsmark i dag, men engang var det hovedstad i det område af Skåne. Det var den fra før år 0 og frem til omkring første årtusindskifte.

Bopladsen kan sammenlignes med store samtidige bopladser i Danmark, fremgår det af meddelelsen. Det er blandt andet Lejre på Sjælland, Gudme på Fyn og Sorte Muld på Bornholm, som alle på sin tid var regionale metropoler.

Religion kan have ført til enden på Uppåkras storhedstid.

Da kristendommen kom, aftog byens betydning. Kort før år 1000 blev nabobyen Lund grundlagt omkring fem kilometer væk, og den blev Skandinaviens første ærkebispesæde med mere end 25 kirker i byen i 1200-tallet, beretter Uppåkra Arkeoligiska Center.

Forskere håber at kunne trække mange flere oplysninger ud af den lille tand.

- Fremtidige forskningsprojekter og analyser af tanden vil kunne fortælle os meget mere om, hvad man spiste og det miljø, som mennesker levede i den gang.

- Det håber vi, at vi kan fortælle mere om senere på året, siger Karin Nilsson, der er administrerende direktør ved Uppåkra Arkeologiske Center, i pressemeddelelsen.

De fleste fund fra bopladsen kan ses på museum i Lund. Det gælder dog ikke tanden, der blev beskadiget under analysen.