107 dør i Sverige med coronavirus inden for et døgn

Dermed er der samlet i Sverige 2462 døde under coronaepidemien. Det er langt over det samlede antal af døde i nabolandene Danmark, Norge og Finland.

Det synes endnu en gang at bekræfte, at Sverige har valgt en mere liberal linje i bekæmpelsen af coronasygdommen.

Det kan aflæses i dødsstatistikken.

Men dødstallet er meget stort, erkender statsepidemiolog Anders Tegnell på et pressemøde.

- Næsten to et halvt tusinde døde totalt i Sverige. Det er meget høje cifre, og det er cifre, som vi ikke har set ved nogen anden sygdom meget længe, konstaterer han.

Sverige råder over 1096 intensivpladser, hvor det er muligt at sætte de mest syge i respirator.

Onsdag er der indlagt 549 på intensivafdelinger. Det er otte færre end tirsdag.

Men presset på afdelingerne er langvarigt og ulige fordelt, erkender Tegnell.

- Det har vist sig, at mange af de her patienter har meget lange behandlingstider, siger han.

Over 20.000 er smittet med coronavirus i Sverige, og det kan være et varsel om, at trykket på hospitalsvæsnet ikke vil mindske foreløbigt.