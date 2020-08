1062 nye tilfælde af Covid-19 i Storbritannien

Stigningen kommer på et tidspunkt, hvor der foretages flere lokale nedlukninger, og hvor der er frygt for en anden bølge med coronasmitte.

Ikke siden juni har Storbritannien registreret over 1000 nye tilfælde af smitte på 24 timer.

Lørdag blev der registreret 758 nye tilfælde. Søndagens tal er altså en stigning på 304.

Storbritannien har 4576 smittetilfælde per en million indbyggere.

Til sammenligning har Danmark 2492 smittetilfælde per en million indbyggere ifølge worldometers.info. USA har 15.591 smittetilfælde per en million indbyggere.

Storbritannien slog bremsen i og stoppede midlertidigt den igangværende genåbning af samfundet 31. juli. Det skete en dag før, at en lang række genåbninger var planlagt.

Blandt andet blev muligheden for at afholde bryllupsreceptioner samt genåbningen af bowlinghaller og kasinoer udskudt.

Samtidig blev det fra 8. august obligatorisk at bære mundbind i alle offentlige, indendørs områder.

Det gælder eksempelvis i museer, gallerier, biografer, kirker og moskéer.

Briterne risikerer bøder på 100 pund (omkring 825 kroner), hvis de ikke gør det.

Søndag understregede premierminister Boris Johnson, at man fortsat satser på at åbne skolerne efter sommerferien, som for børnene slutter i begyndelsen af september.

- At holde vores skoler lukket længere end højst nødvendigt er socialt utåleligt, økonomisk uholdbart og moralsk uforsvarligt, skrev Johnson søndag i et indlæg i den britiske avis Mail on Sunday.