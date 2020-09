100.000 demonstrerer mod Lukasjenko i Hviderusland

Hviderussisk politi tilbageholdt lørdag mindst 46 demonstranter, da tusindvis af mennesker var samlet i Minsk til nye protester mod styret omkring præsident Aleksandr Lukasjenko.

Demonstranterne kræver, at en fængslet protestleder, den 38-årige Maria Kolesnikova, bliver sat på fri fod.

Kolesnikova blev tidligere på ugen fængslet, efter at hun havde modsat sig en tvungen udvisning ved at rive sit pas itu.

Massedemonstrationer har fundet sted i Minsk hver weekend siden sidste måneds præsidentvalg. Lukasjenko har været ved magten siden 1994.

Ifølge hans embedsmænd vandt han sidste måneds præsidentvalg i Hviderusland med 80 procent af stemmerne, mens oppositionens kandidat Svetlana Tikhanovskaja fik 10 procent af stemmerne.

Demonstranterne siger, at det var svindel i stor stil, og at Svetlana Tikhanovskaja var den retmæssige vinder.

Hun er siden flygtet til Litauen. Hun har udtrykt frygt for, at regimet ville forsøge at tage hendes børn fra hende.

Lukasjenko skal mandag mødes med den russiske præsident, Vladimir Putin.

Rusland vil mandag deltage i en militærøvelse i Hviderusland med faldskærmstropper. Det skriver det russiske nyhedsbureau RIA med henvisning til oplysninger fra det russiske forsvarsministerium.

Omkring 5000 demonstranter, hvoraf mange var kvinder, råbte lørdag slogans mod præsidenten i den centrale del af Minsk. Nogle slog på gryder med skeer. Andre råbte "bring vores Masha tilbage". Det henviser til Maria Kolesnikovas øgenavn.

Politiet skal have handlet voldeligt i forbindelse med tilbageholdelserne. Kvinder skal være blevet kastet ind i biler, rapporterer nyhedsbureauet Reuters.

Tv-billeder viste lørdag, at mænd iklædt sorte masker og grønne uniformer uden varsel tilbageholdt de kvindelige demonstranter.