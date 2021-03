10.000 kirkebørn kan være blevet misbrugt i Frankrig

Mere end 10.000 børn kan siden 1950 have været udsat for misbrug inden for den katolske kirke i Frankrig.

Sådan lyder en foreløbig konklusion tirsdag fra en undersøgelseskommission.

Kommissionen er nedsat af den katolske kirke for at komme til bunds i de mange misbrugssager. Den ledes af embedsmanden Jean-Marc Sauvé.