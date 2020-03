100 ekstra grænsevagter fra 22 lande er indsat i Grækenland

Initiativet er taget i forbindelse med en anspændt situation ved den græske grænse til Tyrkiet, som har været under massivt pres de seneste uger.

Forstærkning i skikkelse af 100 grænsevagter fra 22 EU-lande er kommet til Grækenland. Her skal de bistå med at håndtere bevogtningen af EU's ydre grænse.

De ekstra vagter blev indsat torsdag, skriver agenturet i en meddelelse, der er udsendt fredag.

- Denne hurtige intervention er en vigtig operationel milepæl for Frontex, siger direktør for Frontex Fabrice Leggeri i den græske by Orestiada.

De 100 personer tilslutter sig en i forvejen stor styrke i regionen Evros, der ligger i det nordøstlige Grækenland.

EU-landene har også lovet at tilbyde teknisk udstyr til andre opgaver ved EU's ydre grænser.

Det drejer sig om skibe, overvågningsfly og køretøjer med termiske kameraer, som kan spotte mennesker - eksempelvis i mørke.

Der er i forvejen over 500 grænsevagter fra andre EU-lande udstationeret i Grækenland via Frontex.