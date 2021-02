100-årig krigsveteran og corona-velgører er død

Den 100-årige krigsveteran fra Anden Verdenskrig Tom Moore, der indsamlede et stort millionbeløb til det britiske sundhedsvæsen sidste år, er død.

Det meddeler hans døtre i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tom Moore blev i sidste uge indlagt, efter at han var blevet smittet med coronavirus.

- Det er med stor sorg, at vi meddeler, at vores kære far, kaptajn Tom Moore, er død, skriver hans døtre, Hannah og Lucy, i en udtalelse.

Tom Moore formåede at indsamle næsten 33 millioner pund - omkring 270 millioner kroner - til det britiske sundhedsvæsen under coronakrisen. Han blev siden slået til ridder af dronning Elizabeth II.

Indsamlingen fandt sted sidste år, kort tid inden Tom Moore fyldte 100 år, hvor han kastede sig ud i en opsigtsvækkende udfordring.

Han ville gå 100 gange frem og tilbage i sin have i Bedfordshire - kun ved hjælp af sin rollator og sin viljestyrke.

Udfordringen skulle tiltrække opmærksomhed til ansatte i den britiske sundhedssektor, der har været presset under udbruddet af coronavirus.

Britiske medier - og siden medier i flere dele af verden - skrev om den 100-årige kaptajn og hans indsamling.

Og i takt med at Tom Moore tilbagelagde meter efter meter i sin have, strømmede donationerne ind.

Præstationen fik premierminister Boris Johnson til at opfordre dronningen til at slå Tom Moore til ridder. Det skete ved en ceremoni i juli sidste år ved Windsor Castle.