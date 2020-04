10-årig er blandt næsten tusind nye coronadødsfald i Frankrig

Det samlede dødstal blandt personer med coronavirus er nu oppe på 13.197, en markant stigning i forhold til de 12.210, Frankrig meldte om torsdag.

Af dem er 554 døde på de franske hospitaler, mens 433 er døde på plejehjem, viser opgørelsen fredag.

Blandt de døde er også et barn på 10 år, oplyser Jerome Salomon, der er chef for den franske sundhedsstyrelse. Han tilføjer, at coronavirus ikke var den eneste dødsårsag i dette tilfælde.

Et lyspunkt i den daglige melding fra Frankrig er, at antallet af patienter på landets intensivafdelinger er faldet for anden dag i træk.

Der er nu 7004 alvorligt syge patienter på intensiv, men det er 62 færre end dagen inden.