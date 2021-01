Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, siger på et pressemøde tirsdag aften, at over en million personer i England aktuelt er smittet med coronavirus. Det svarer til to procent af befolkningen.

1 ud af 50 englændere har i øjeblikket corona

Storbritannien har tirsdag registreret 60.916 nye smittetilfælde. Det er første gang, at landet noterer over 60.000 nye smittede på et døgn.

Det viser en daglig opgørelse. Antallet af nye tilfælde har de seneste otte dage været over 50.000.

Sundhedsvæsenet i Storbritannien betegner den hastige smittespredning som "stærkt bekymrende", da den vil lægge yderligere pres på sygehusene.

Da epidemien var på sit højeste i foråret, kom antallet af dagligt smittede aldrig over 7000.

Siden da er Storbritanniens testkapacitet imidlertid blevet væsentligt større. Ifølge BBC vurderes det, at det daglige antal af nye smittede i foråret reelt var omkring 100.000.

Briter opfordres til at blive testet, hvis de har symptomer på coronavirus. Men ikke nødvendigvis hvis de har været i nær kontakt med en smittet, som er tilfældet i Danmark.

Tirsdag er der registreret yderligere 830 dødsfald relateret til coronavirus i Storbritannien. Det er over dobbelt så mange sammenlignet med dagen forinden.

Siden epidemiens udbrud er i alt cirka 2,75 millioner bekræftet smittet i Storbritannien. Landet har cirka 66,65 millioner indbyggere.

Johnson oplyser på pressemødet, at over 1,3 millioner er blevet vaccineret mod coronavirus i Storbritannien, heraf 1,1 million i England.

Han tilføjer, at omkring 1000 vaccinationssteder vil stå klar inden ugens udgang.

Johnson og regeringen har et mål om, at ældre, herunder på plejehjem, folk i risikogrupper og ansatte i frontlinjen i sundhedsvæsenet skal være vaccineret i midten af februar. Det svarer til mere end 13 millioner mennesker.

Hvis alt går efter planen, er der til den tid mulighed for at lempe restriktionerne.