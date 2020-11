Indien skal producere den russiske Sputnik-vaccine

Indien skal producere 100 millioner doser af den russiske Sputnik V-vaccine mod covid-19, oplyser de russiske myndigheder ifølge AFP, og vaccinen er udtalte 95 procent sikker.

Tidligere har foreløbige resultater vist, at vaccinen var 92 procent effektiv.- Men 42 dage efter at de første doser af vaccinen var klar, viste resultater en træfsikkerhed på 95 procent, hedder det i en erklæring fra det russiske sundhedsministerium.

Foreløbige resultater, der er baseret på data fra over 16.000 forsøgsdeltagere, som har fået begge doser af vaccinen, har været en succes.- Vi viser på baggrund af data, at vi har en meget effektiv vaccine, udtalte Krill Dmitrjev, som er formand for Ruslands nationale velfærdsinvesteringsfond, RDIF. Tidligere. Han fremsatte udtalelsen, da vaccinen var erklæret 92 procent effektiv.

WHO, USA og Tyskland ser med skepsis på den russiske vaccine. Uafhængige eksperter har sagt til nyhedsbureauet Reuters, at det er sparsomt med detaljer fra Ruslands forsøg og fremgangsmåde. Det gør det svært at tolke meningsfuldt på de russiske resultater, hedder det.

Skulle det vise sig, at der er utilsigtede, negative effekter ved at modtage den russiskudviklede vaccine mod covid-19, Sputnik V, så er man fra producentens side parat til at påtage sig ansvar derfor. Det har Reuters tidligere skrevet på baggrund af et interview med Kirill Dmitriev.

Rusland har sendt de første sendinger af coronavaccine til en række regioner i landet.

/ritzau/AFP