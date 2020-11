Donorkonference skal forhindre økonomisk kollaps Libanon



Frankrig vil i næste uge samle en række andre lande til en videokonference for at drøfte, hvordan man kan komme Libanon til undsætning med humanitær bistand.

Det meddeler den franske præsident Emmanuel Macrons kontor torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Donorkonferencen, der er arrangeret i samarbejde med FN, skal finde sted via video onsdag 2. december.

En byge af ulykker er regnet ned over Libanon i år.

Som mange andre lande er Libanon hårdt ramt af coronakrisen, ikke mindst fordi landet i forvejen balancerede på kanten af en statsbankerot.

Målt på bnp per indbygger er Libanon et af verdens mest forgældede lande.

De i forvejen store problemer blev forstærket af en voldsom eksplosion i havnen i Libanons hovedstad, Beirut, i august. Her blev omkring 200 mennesker dræbt og 6500 andre såret.

Eksplosionen forårsagede omfattende ødelæggelser og medførte, at 300.000 af Beiruts indbyggere stod uden tag over hovedet.

Det gør ikke situationen nemmere, at Libanon – med et indbyggertal, der kun er en smule større end Danmarks – huser over to millioner flygtninge fra krigen i nabolandet Syrien.

At det netop er Frankrig, der nu kommer Libanon til undsætning, er ikke et tilfælde.

Libanon har tidligere været under fransk styre fra 1920 til 1946.

Imidlertid har et andet fransk initiativ, der handler om at få frigivet milliarder af dollar i støtte fra internationalt hold, endnu ikke båret frugt, skriver Reuters.

/ritzau/