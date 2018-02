Se billedserie Nina Lumby Pinto Ferreira førte en valgkamp på lavt blus, hvor hun ofte ikke kunne nå at dele roser ud sammen med de andre, men måtte dele brochurer ud og få en snak med folk, når hun alligevel var ude med hunden. Foto: Petter Becker-Jostes

Yngste politiker sørger for rød front

Vallensbæk - 20. februar 2018 kl. 12:29 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dagen efter kommunalvalget var Nina Lumby Pinto Ferreira ude at gå tur med hunden. Her mødte hun som så ofte før to ældre damer, som begge to havde stemt på hende og var glade for, at hun nu var endt med at blive valgt ind. Og på besøg hos sin mor fortalte naboen, at hun godt nok selv havde stemt konservativt, men at hendes mand havde stemt på hende og ville sende hende en mail med alle de emner, der burde gøres noget ved. Men faktisk havde Nina Lumby Pinto Ferreira slet ikke regnet med at blive valgt.

Det var gruppeformand Søren Wiborg, der havde ringet til hende og opfordret hende til at stille op, og hun endte med at sige ja, selvom hun i forvejen har en travl hverdag, hvor hun læser til farmakonom samtidigt med, at hun har fuldtidsjob på et apotek. Derfor blev det til en valgkamp, hvor hun ofte ikke kunne nå at dele roser ud sammen med de andre, men måtte dele brochurer ud og få en snak med folk, når hun alligevel var ude med hunden, og folk genkendte hende fra valgplakaterne - som hun i øvrigt havde langt færre af end de andre.

Da borgmester Henrik Rasmussen så præsenterede den nye kommunalbestyrelse på valgaftenen, var det heller ikke hendes navn, der blev nævnt, men partifællen Berit Bredelund Nielsen. Først til fintællingen dagen efter stod det klart, at det var Nina Lumby Pinto Ferreira, der fik det femte og sidste socialdemokratiske mandat - med én stemme mere end Berit Bredelund Nielsen.

- Da Søren (Wiborg, red.) ringede til mig dagen efter valget for at fortælle mig det, var jeg helt stille i lang tid, indtil Søren spurgte "er du der?". Jeg var ked af det på Berits vegne, men endte med at danse sejrsdans herhjemme, siger Nina Lumby Pinto Ferreira.

Tryghed er mærkesag

At hun endte med at melde sig ind i Socialdemokratiet, er ikke et tilfælde. Hendes far døde af en leversygdom i en ung alder, og et af hans sidste ord til den unge Nina var "rød front" - og hver gang, hun besøger ham på kirkegården, hilser hun på ham med de samme ord.

- Jeg har en stor retfærdighedssans i mig. Der skal være forskelle i samfundet, men man er ikke bare sin egen lykkes smed, og det er vigtigt for mig, at alle har lige adgang til apoteker, sygehuse og sundhedsvæsenet generelt. Det kan jeg se i Socialdemokratiet, mens jeg ofte også er enig med Enhedslisten og SF. Det er bare lidt af en drømmeverden, der er Socialdemokratiet mere realistisk.

Den unge lokalpolitiker er født i Sønderjylland og flyttede som helt lille til Blaakildegaard i Taastrup med sine forældre. Efter faderens død mødte hendes mor en mand, som de flyttede sammen med på Amagerbrogade. Da Nina Lumby Pinto Ferreira begyndte i gymnasiet - hun blev student fra Kongsholm Gymnasium i 2012 - flyttede familien så i hus i Vallensbæk. Og det er stedet, hun har det bedst med at bo:

- Vallensbæk er en hyggelig by uden for byen, hvor man kan koble fra. På 20 minutter er man inde ved Hovedbanegården, og man er tæt på skov og strand, siger Nina Lumby Pinto Ferreira, som i øvrigt har de to sidste efternavne fra sin mand, som er dansker med sydamerikanske rødder.

Hun har dog én anke ved byen: Der mangler tryghed, mener hun. Det vil hun gerne gøre til sin mærkesag, både fordi hun personligt har oplevet den manglende tryghed, og fordi hun møder mange, der føler sig utrygge.

- Tryghed er enormt vigtig for mig. Der er utrygt om aftenen, og på det nye stationstorv er der godt nok meget videovervågning, men stadig for mangle hjørner og kroge, siger Nina Lumby Pinto Ferreira og nævner et eksempel på, hvad der kunne gøres:

- Desværre er det ikke alle dem fra Vallensbæk, som mødes her. Måske kunne den mobile politistation stå på torvet mellem klokken 17 og 21 i stedet for mellem 12 og 16.

Plads til nye

Da de fem socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen skulle fordele deres mandater, var social- og sundhedsudvalget førstevalget for den 26-årige farmakonomstuderende.

- Det er det, jeg er mest interesseret i, og jeg kan trække på mine erfaringer fra hverdagen, siger Nina Lumby Pinto Ferreira, som udelukkende har fået positive tilbagemeldinger på, at hun er så ung.

Hendes alder er i hendes øjne heller ikke en ulempe, når hun i sit udvalg kommer til at beskæftige sig meget med ældre. Tværtimod er mangfoldigheden en styrke ved kommunalbestyrelsen, mener hun.

- Jeg kan være den, der er skeptisk over for, hvordan det fungerer i forhold til, hvordan det kunne fungere.

Samtidigt erkender hun, at man ikke bare vågner op den 1. januar 2018, og så er man kommunalbestyrelsesmedlem.

- Men der skal også være plads til nye. Og jeg skal være stærk nok til at sige fra, når jeg ikke kan se fornuften i at være med. Jeg håber, at jeg om fire år kan kigge tilbage og se mig selv i øjnene, fordi jeg har taget kampen op for mine egne holdninger, siger Nina Lumby Pinto Ferreira.