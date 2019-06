Se billedserie Erna Andersen (tv) og Alice Engberg kom begge med gode inputs til, hvordan man afhjælper ensomhed blandt ældre.

Vallensbæk vil bekæmpe ældres ensomhed

Vallensbæk - 22. juni 2019

Idérige Vallensbæk-borgere var mødt op onsdag aften den 19. juni, da kommunen havde inviteret til dialogmøde om ældre og ensomhed.

Deltagerne blev sat i gang af formand for Social- og Sundhedsudvalget, Jytte Bendtsen (C).

-At være ensom, det vil sige ufrivilligt alene, kan have høje menneskelige omkostninger og forringer helbredet og livskvaliteten. Men det kan være et uhåndgribeligt emne, der er svært at tale om og vide: Hvad kan jeg som almindelig borger gøre? Hvordan får jeg min nabo med til en aktivitet?

Debatten kom netop til at fokusere på den svære udfordring: Hvordan ved vi overhovedet, at nogen er ensom, og hvordan inviterer man nye med i fællesskabet?

-Hvis man i forvejen er på nik med naboen, er det nemmere at tilbyde sin hjælp eller at invitere med til et arrangement. Jeg siger altid: "prøv dog, du kan bare gå igen, hvis det ikke er noget." Og et godt bekendtskab spreder sig jo som ringe i vandet. For den person kender også nogen, som også kender nogen, og så videre, siger Erna Andersen, der deltog i mødet.

Deltagerne var enige om, at kommunen allerede "bugner" af tilbud og arrangementer. Men måske er der brug for at fremhæve tilbuddene yderligere. De frivillige organisationer skal være opsøgende, og de praktiserende læger og hjemmeplejen har en vigtig opgave med at opdage og bryde isolationen, var der enighed om. Men omverdenen må heller ikke blive for anmassende, lød det fra deltagerne.

-Vi har brug for input og hjælp fra borgere og foreninger, og mødet har givet værdifulde bidrag, som vi kan arbejde videre med til at skabe en konkret indsats og få ensomhed beskrevet i kommunens værdighedspolitik. Jeg håber, at inputtene fra debatten vil sprede sig som ringe i vandet, så vi får sat et vigtigt emne på dagsordenen, opsummerer Jytte Bendtsen.

Forvaltningen arbejder nu videre med inputtene fra mødet, og senere på året skal politikerne behandle et konkret initiativ, der skal modvirke ensomhed blandt kommunens ældre.