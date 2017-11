Vallensbæk Kommune får ny en handlingsplan mod trafikstøj, blandt andet motorvejene som her Køge Bugt Motorvejen. Arkivfoto

Vallensbæk får støjhandlingsplan

Vallensbæk - 25. november 2017 kl. 15:11 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vallensbæk Kommune får nu en egentlig handlingsplan mod trafikstøj.

Det er en enig kommunalbestyrelse, der har vedtaget, at den kommunale forvaltning skal udarbejde et udkast til en helhedsorienteret handlingsplan for at nedbringe trafikstøjen.

Ideen om en handlingsplan kom på bordet i forlængelse af, at kommunen har fået udarbejdet et notat om støj af ingeniørbureauet Rambøll, samt det nyligt afholdte borgermøde om en "gratis" støjvold langs Holbækmotorvejen.

Socialdemokratiet havde således foreslået, at kommunalbestyrelsen skulle få forvaltningen til at indhente målfaste skitser på den foreslåede gratis støjvold. Desuden lagde forslaget op til, at Rambøll skulle beregne støjvoldens effekt og beskrive de eventuelle sundhedsskadelige virkninger ved lavfrekvente svingninger.

Mens det konkrete socialdemokratiske forslag endte med at blive forkastet, endte alle partierne i den siddende kommunalbestyrelse - altså Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre - at debattere sig frem til, at kommunen nu skal have en helhedsorienteret handlingsplan. I arbejdet med planen skal indgå input fra Rambølls nyligt udarbejdede rapport eller input fra en anden teknisk rådgiver, ligesom input fra borgerinitiativet Nej til Trafikstøj, der stod bag borgermødet, også skal indgå. Hvis firmaet jord.dk, der ved det omtalte borgermøde har tilbudt at levere jorden til den gratis støjvold, vil levere beregninger og andet materiale uden omkostninger for kommunen, vil disse også indgå i arbejdet med planen.