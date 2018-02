Værdighedsmilliarden giver livskvalitet og selvbestemmelse

Den største del går til den såkaldte "Egen tid". Det er ekstra hjemmehjælp på en halv time pr. uge, som tilbydes alle, der i forvejen modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Desuden udvides gruppen af borgere, der kan modtage "Egen tid". Man bestemmer selv, hvad tiden skal bruges til og hvordan - og det er også muligt at spare op, så man kan få nogle timers hjælp i sammenhæng til for eksempel at bage kager eller få gjort hovedrent.

En række initiativer, som ældremilliarden har gjort mulig de seneste par år, fortsætter. Det drejer sig dels om den ekstra bemanding i plejeboligerne, der styrker den individuelle indsats og giver mulighed for at øge de ældres selvbestemmelse. Og dels den styrkede rehabilitering - både for borgere i midlertidige bolig, eget hjem og plejebolig. Rehabiliteringen øger borgernes funktionsniveau og giver øget livskvalitet. Udvidelsen af sygeplejen fortsætter, og dermed styrkes bistanden til døende borgere og deres pårørende.

- Vi lægger stor vægt på, at vores ældre borgere lever et værdigt liv, og jeg er glad for, at vi med pengene fra værdighedsmilliarden har mulighed for at tilbyde endnu mere hjælp, så borgerne kan opretholde deres selvstændighed så længe som muligt, siger Jytte Bendtsen (K), formand for Social- og Sundhedsudvalget.